Campanhas institucionais despertam a solidariedade entre os servidores da ALMS

Em parceria com a Cassems, a Assembleia disponibilizou também aos servidores mais de 160 exames de coleta de sangue do PSA [Antígeno Prostático Específico], que constata a necessidade de investigação para casos de câncer de próstata - Divulgação

Uma das grandes preocupações dos deputados estaduais sempre foi às campanhas institucionais. Todos os anos a Casa de Leis realizou diversas iniciativas, que sempre tiveram a participação dos servidores de diferentes setores administrativos, dos gabinetes parlamentares e dos deputados. Mais recentemente, o sentimento de amor ao próximo ficou evidente na participação do legislativo na Campanha “Natal Solidário”, que é promovida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPE-MS). O objetivo da ação foi mobilizar a sociedade, órgãos públicos e a iniciativa privada, para doação de brinquedos e roupas para crianças e adolescentes de abrigos assistenciais do Estado.

O presidente da ALMS, deputado Junior Mochi (MDB), disse que é gratificante todos os anos observar a participação dos servidores. “Todos os funcionários dedicaram parte do seu tempo e recursos financeiros para ajudar as instituições. As secretarias e gerências uniram forças e juntas conseguiram arrecadar vários brinquedos. Meu agradecimento pela ação que não é nossa, mas de todos que sonham com uma sociedade mais justa e igualitária”, agradeceu Mochi.

Destaque também para a campanha Outubro Rosa, que foi instituída pela Lei 4.541/2014, de autoria do 1º secretário, Zé Teixeira (DEM), e coautoria da deputada Mara Caseiro (PSDB) e da ex-deputada Dione Hashioka (PSDB). O mês dedicado à conscientização para alertar às mulheres e à sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero.

Todos os anos a Assembleia busca parcerias para a Campanha com a Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul (Cassems) e outros órgãos públicos.Em dois anos foram realizados 180 exames de mamografias e preventivos. A Casa de Leis investiu, nos últimos 24 meses, na arrecadação de milhares de lenços que foram doados à Rede Feminina para ajudar no resgate da autoestima das mulheres que perdem os cabelos ao longo da luta contra a doença.

Depois do sucesso do “Outubro Rosa”, foi à vez de dar atenção à integridade da saúde masculina. Em 2014 foi publicada a Lei 4.636, que instituiu o mês “Novembro Azul”, de autoria do deputado Zé Teixeira (DEM), e do ex-deputado e hoje prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad. O objetivo da campanha é a prevenção ao câncer de próstata, conscientizando os homens a cuidarem da saúde para a detecção e tratamento precoce de doenças. Em parceria com a Cassems, a Assembleia disponibilizou também aos servidores mais de 160 exames de coleta de sangue do PSA [Antígeno Prostático Específico], que constata a necessidade de investigação para casos de câncer de próstata.

Pela primeira vez a Assembleia lançou a Campanha “Maio Laranja” contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A iniciativa foi instituída pela Lei nº 5.118, de autoria do deputado Herculano Borges (SD), aprovada em 2017. No decorrer do mês foram promovidas atividades para conscientização, prevenção, orientação e audiência pública sobre o assunto. O deputado destacou que Mato Grosso do Sul é o segundo Estado do País em registro de abusos e maus-tratos contra crianças, ficando atrás apenas do Distrito Federal (DF). “Esses dados trouxeram indignação e levaram ao debate nesta Casa que contou com a participação não apenas dos servidores, mas de instituições ligadas ao tema”, justificou Herculano Borges.

No próximo ano está prevista mais uma ação de conscientização, denominada “Junho Violeta/Prata”, o mês de combate à violência contra a pessoa idosa. A nova norma é de autoria do deputado Renato Câmara (MDB). “O mês de junho representará o período do ciclo anual, no qual serão reunidos esforços visando à conscientização sobre a importância do respeito à integridade física e psíquica dos idosos”, explicou o parlamentar.

Dessa maneira, o sucesso das campanhas internas foi obtido graças à participação dos servidores e a integração da Mesa Diretora da Casa de Leis, enquanto a colaboração de todas as Secretarias incentivou a doação e envolvimento das campanhas internas.