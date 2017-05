Campanhas a favor da vida serão realizadas nesse fim de semana em Campo Grande

O próximo fim de semana será marcado por mobilizações a favor da vida, em Campo Grande. Serão duas ações realizadas no mês de maio em homenagem ao Dia das Mães. No sábado (6), a partir das 09h30, um grupo de 100 pessoas vai distribuir panfletos na Praça Ary Coelho e oferecer orientações sobre as consequências do aborto.

De acordo com o coordenador do Ato em Defesa da Vida, Ermírio Pereira, o objetivo é divulgar e conscientizar as pessoas sobre a importância de defender a vida desde a concepção. “Escolhemos o mês de maio porque é um mês dedicado às mães.

Como acreditamos no que boa parte dos cientistas defende, de que a vida começa na concepção, pretendemos chamar a atenção da sociedade para a importância da valorização da vida, o apoio à gestante diante de uma gravidez indesejada e o quanto cada um de nós pode fazer para ajudar a vida em formação”, destaca Ermírio.

O Ato em Defesa da Vida é uma realização da 62ª Concafras (Confraternização das Campanhas de Fraternidade Auta de Souza), evento de formação de voluntariado espírita que será realizado no Carnaval de 2018, em Campo Grande. A mobilização deste sábado terá a participação dos Centros Espíritas Caridade o Caminho, Francisco Thiesen, Anália Franco, Leopoldo Cirne, Luz Divina e Luz no Caminho. Mais informações podem ser obtidas na página do Facebook da Concafras ou pelo telefone 99203-6671.

Solidariedade

Além do Ato em Defesa da Vida, também será realizado o 1º Chá de Bebê Solidário de Campo Grande, no domingo, dia 7 de maio, a partir das 16h, na Arquitécnica Artes Arquitetura Engenharia, na Rua Dom Aquino, 431, bairro Amambai.

A iniciativa é de outro grupo, o Sim à Vida, formado por uma equipe multidisciplinar de apoio às mães em situação de vulnerabilidade e conta com profissionais da área do Direito, Saúde, Psicologia e Comunicação. O Sim à Vida foi formado no final do ano passado e já atendeu dezenas de gestantes que se encontram com alguma dificuldade econômica, emocional, psicológica ou social.

O Chá de Bebê Solidário vai arrecadar itens novos ou usados para montar enxovais que serão doados para as mães atendidas pelo grupo Sim à Vida, como fraldas, lenço umedecido, talco, roupinhas, berço, carrinho, banheira, jogo de lençol, entre outros. Além da arrecadação dos donativos, haverá apresentações culturais e será oferecido um delicioso lanche para quem participar. Outras informações pelo telefone 99293-0169.



