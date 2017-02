Campanha volta às aulas prossegue amanhã nas escolas de Campo Grande

Com o início das aulas na Rede Municipal de Ensino em Campo Grande, a partir desta segunda-feira (6), a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) estará com a campanha Voltas às Aulas, em frente aos portões das escolas municipais. As ações continuam ao longo de semana. A primeira etapa da abordagem educativa teve início no dia 30 de janeiro, nas escolas particulares. Em uma segunda fase, a campanha estará nas escolas estaduais que começam as aulas no dia 13.

Nesta segunda-feira, a blitz educativa acontece em 40 escolas municipais e duas escolas particulares que também iniciam o ano letivo. Os pais ou responsáveis serão orientados para estacionarem ao redor da escola e levarem seus filhos a pé até o portão de entrada. O diretor-presidente da Agetran, Janine Bruno destaca que estacionar a alguns metros da escola pode ser um gasto a mais de tempo, mas garante a segurança, sendo ainda um exemplo que os pais passam aos seus filhos ao evitar a fila dupla e problemas relacionados a essa postura.

Teatro e interatividade

A ação, que contará com o apoio da Guarda Civil Municipal e BpTran (Batalhão de Policiamento do Trânsito) pretende chamar a atenção de pais e alunos para a importância do trânsito seguro e respeitoso. Para isso, serão feitas abordagens aos motoristas e atividades lúdicas, com teatro e interatividade, para passar a mensagem educativa.

As equipes do setor de educação da Agetran vão orientar também os condutores, que passam pelo local, para ações simples, mas fundamentais para a segurança dos estudantes, entre elas a de reduzir a velocidade na área de escolas e o respeito à faixa de pedestre. Outra instrução está diretamente ligada aos equipamentos de segurança no transporte dos estudantes, com o uso de capacete, cadeirinha e cinto de segurança.

Os locais das escolas onde ocorrerão as blitze educativas são planejados de acordo com os dados obtidos pelo SICAT (Sistema Integrado de Acidentes de Trânsito) desenvolvido pelo Programa Vida no Trânsito. São locais onde são constatados conflitos e reclamação da população usuária do trânsito e, na maior parte dos casos, estão em regiões com grande fluxo de veículos.

Alerta

Os agentes de trânsito, guardas municipais e equipes da Bptran (Batalhão de Policiamento de Trânsito) estarão na frente das escolas e estarão responsáveis pelo ordenamento da via e orientações aos condutores. De acordo com Ivanise Rotta, do setor de Educação para o Trânsito da Agetran, a Campanha Volta às Aulas será, ainda, um alerta para todos os envolvidos no trânsito, sejam eles pedestres, ciclistas ou condutores de veículos.

Ivanise comenta que a intenção é despertar a consciência dos pais para o perigo de acidentes com seus filhos e outros alunos. “Resolveremos grande parte do conflito a partir do momento que nos preocuparmos em cumprir as regras que existem para que o trânsito funcione organizado e harmônico” completou.

