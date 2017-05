Campanha vai alertar mulheres sobre assédio no ambiente de trabalho

A ação “Maio das Mulheres Trabalhadoras” é uma iniciativa da Subsecretaria de Estado de Políticas para Mulheres e tem o objetivo combater o assédio moral e sexual no mês em que se comemora o dia do trabalhador, conforme explica a subsecretária Luciana Azambuja.

Ainda de acordo com Luciana, estão previstas diversas atividades de conscientização.

A ação conjunta com o Ministério do Trabalho e Emprego em Mato Grosso do Sul será realizada entre os dias 8 e 12 de maio.

A subsecretária alerta para os canais de denúncia. Em caso de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho o número da ouvidoria do Ministério Público é o 127. Já o número da secretaria nacional de Políticas para as Mulheres é o 180.

