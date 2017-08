Campanha tenta trazer da Colômbia intercambista da USP que sofreu AVC

A família do estudante Lucas Assumpção, de 27 anos, faz campanha para tentar trazê-lo da Colômbia. O aluno de Geografia da Universidade de São Paulo (USP), estava no país fazendo intercâmbio quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Os parentes moram em Tupã (SP) e com a ajuda de amigos do jovem buscam recursos para pagar a conta do hospital particular de Bogotá, em torno de R$ 3 mil por dia, e para sua transferência. A mãe do estudante, Luide Assumpção, diz que a família é de baixa renda. "Qualquer ajuda é válida para conseguir trazer meu filho de volta ao Brasil", falou.

Saúde

Matheus Junqueira, irmão do estudante, foi para a Colômbia. Ele contou, na tarde desta terça-feira, 15, que Lucas já teve uma melhora e passará por novos exames, após ficar com os movimentos do lado esquerdo comprometidos.

Ele diz aguardar os resultados e a verificação dos médicos. "Depois poderei dar, finalmente, notícias mais concretas sobre o caso clínico do Lucas", declarou.

