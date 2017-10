Campanha quer incentivar doação de lenços para mulheres vítimas de câncer de mama

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em parceria com a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), lança essa semana a Campanha “Doe Lenços Outubro Rosa”. A campanha será lançada na terça-feira (17/10), no saguão da Casa de Leis e é dedicada à conscientização das mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

O principal objetivo é prestar um serviço às mulheres vitimadas pelo câncer de mama. Os lenços para cabelo deverão ser levados para os pontos de coleta até o dia 27 de outubro. Depois, todo material arrecadado será doado à Rede Feminina de Combate ao Câncer.

“Os servidores, parceiros e a sociedade civil organizada terão a oportunidade de sentir a alegria de devolver a autoestima a uma pessoa que enfrenta a doença”, destacou a deputada Mara Caseiro (PSDB), que coordena a campanha em Mato Grosso do Sul.

Além da Assembleia Legislativa, o Ministério Público Estadual (MPE), o Tribunal de Justiça (TJ-MS), o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres (SPPM) terão pontos de arrecadação.