Campanha Por um Natal mais HUmano arrecada produtos de higiene pessoal para pacientes do HU-UFGD

A campanha “Por um Natal mais HUmano”, realizada por iniciativa dos colaboradores do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), chega este ano à terceira edição. Como nos anos anteriores, o objetivo é arrecadar produtos de higiene pessoal, que vão beneficiar pacientes em situação socioeconômica desfavorável. Toda a comunidade externa também está convidada a colaborar com a ação, doando produtos ou oferecendo um ponto de coleta.

Podem ser doados: sabonete líquido, shampoo, condicionador, creme dental, escova de dentes, desodorante, absorvente higiênico e chinelos de borracha. Os produtos devem ser novos (sem uso) e precisam estar dentro do prazo de validade. Ao longo dos próximos meses, todo o material arrecadado será entregue a usuários dos diversos serviços do hospital, de acordo com a necessidade, durante o período de internação.

Na primeira edição da campanha, realizada em 2015, as doações se destinavam a suprir demanda da linha de atendimento materno-infantil, e foram arrecadados produtos suficientes para atender a mais de 300 mães e bebês internados no HU-UFGD. Em 2016, com o aumento da arrecadação, as doações beneficiaram também a pacientes das demais linhas de cuidado, e puderam ser oferecidos aos usuários que necessitavam ao longo de praticamente todo este ano.

Pontos de coleta

Quem quiser colaborar com a campanha “Por um Natal mais HUmano” pode deixar os produtos nas caixas de coleta no próprio HU-UFGD (recepção de internação, entrada de funcionários e Clínica de Psicologia), ou na Reitoria da UFGD (Unidade 1).

Também é possível criar pontos de coleta em outros estabelecimentos. Para isso, basta a pessoa interessada entrar em contato e oferecer o apoio, que os representantes da campanha providenciarão uma caixa e um cartaz com a identificação da iniciativa e os itens a serem doados. Outra alternativa é arrecadar os itens em sua comunidade e solicitar, por telefone, a coleta dos produtos.