Campanha pelo uso do cinto de segurança nas viagens rodoviárias já atingiu 40 municípios

Campo Grande (MS) – A campanha pelo uso do cinto de segurança nas viagens de ônibus pelas estradas de Mato Grosso do Sul já atingiu diretamente 40 municípios apenas nos primeiros dois meses de divulgação. Em 23 operações realizadas pelas equipes de fiscalização de campo da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) folhetos de orientação foram entregues em mãos aos passageiros de 1.620 ônibus e micro-ônibus fiscalizados.

A campanha tem chegado aos viajantes nas operações feitas exclusivamente pelas equipes da Agepan e também em diversas operações conjuntas com instituições parceiras. Uma delas é a Operação Rodovida, que acontece até este mês de março, e da qual a Agência participa com as ações da campanha pelo uso do cinto de segurança.

Além dos veículos em trânsito, a distribuição de folhetos é feita durante os embarques de ônibus em terminais rodoviários e pontos de parada ao longo do trajeto. Terminais também recebem cartazes, fixados em locais de grande acesso e nas unidades de órgãos públicos ali instalados.

“Já foram distribuídos em torno de 30 mil folhetos e 100 cartazes pela equipe da Agepan. Outros 120 cartazes foram enviados para divulgação por meio dos nossos parceiros Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar Rodoviária”, destaca a assessora de Relações Institucionais da Agepan e coordenadora da campanha, Silvia Hafez. Com o título “Abrace essa Ideia. #use o cinto. A segurança de cada um depende de todos”, a campanha conta também com a participação do Governo do Estado, Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Observatório Nacional de Segurança Viária e concessionária CCR MSVia.

TV, Rádio e Internet

Além de material impresso, a mídia eletrônica é utilizada para fazer chegar aos passageiros o alerta da importância que o cinto representa na segurança durante a viagem. Diariamente são veiculados cinco spots com dicas da campanha, em pequenos programas de um minuto, pela Rádio Educativa FM, e um vídeo pela TV Educativa, em horários alternados.

Nos sites da Agepan e de todos os parceiros, estão disponíveis banners com link para a página da campanha, com detalhamento das ações e todos os materiais de comunicação.

A divulgação semanal em forma de matéria jornalística ainda aproveita a mídia espontânea para fazer a informação chegar aos passageiros/leitores.

Expansão

A partir deste mês de março, também as operadoras do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros estão recebendo folhetos para serem fixados ao bilhete de passagens compradas para embarques fora da Capital. Esse é mais um instrumento da campanha para fazer a mensagem chegar ao maior número de passageiros que estiverem viajando pelas rodovias de Mato Grosso do Sul.

Veja Também

Comentários