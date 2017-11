Campanha Papai Noel dos Correios será lançada amanhã no MS

O lançamento regional da campanha Papai Noel dos Correios 2017 acontece no edifício sede da empresa em Campo Grande - Divulgação

Amanhã, 17/11, às 9h, acontece o lançamento regional da campanha Papai Noel dos Correios em Campo Grande. Realizada há 28 anos, a ação tem o objetivo de levar esperança e alegria a crianças em situação de vulnerabilidade social que escrevem ao Papai Noel, assim como estimular a redação de cartas escritas nas escolas.

Figurando entre uma das principais ações natalinas do Brasil, a meta para a campanha neste ano é de adoção de 1 milhão de cartinhas em todo o País, sendo 16.500 só em Mato Grosso do Sul. Para a capital, cerca de 7.500 pedidos devem ser atendidos, o dobro do ano passado.

O período de adoção de cartinhas em Campo Grande vai de 20 de novembro a 09 de dezembro, em três pontos da cidade: Agência Central (Av. Calógeras), Agência Estação Rodoviária (em frente à antiga Rodoviária) e Agência Okinawa (localizada no shopping Campo Grande).

Lançamento – O lançamento regional da campanha Papai Noel dos Correios 2017 acontece no edifício sede da empresa em Campo Grande e, além da presença do Papai Noel, contará com uma apresentação do Coral de Libras da Escola Municipal Licurgo de Oliveira Bastos, na Vila Nasser, participante da campanha neste ano. A escola que tem 1.104 crianças com sonhos enviados ao Papai Noel dos Correios neste ano está mobilizando parceiros e a comunidade para auxiliar na adoção das cartinhas.

Durante a cerimônia, haverá o lançamento dos selos comemorativos “Natal 2017”.