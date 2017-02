Campanha nas redes sociais alerta contra assédio no carnaval do Recife

“Sereia, unicórnio, colombina, odalisca, mulher maravilha. São só fantasias, não convites”. Esta é uma das frases do “Pequeno manual prático de como não ser um babaca no carnaval”, campanha da Prefeitura do Recife contra o assédio a mulheres nos festejos de momo, lançada ontem (23) nas redes sociais.

Este é o segundo ano consecutivo da campanha (“edição 2, para os que ainda não entenderam”, diz a peça publicitária), que usa gírias regionais e ironia para indicar casos em que o assédio é configurado. “Em português, não também é conhecido como: não”, diz uma das páginas; “Não arrete, não! Deixa a boyzinha na dela”, avisa outra.

Várias frases fazem referência ao consumo de álcool no carnaval, indicando que esta não é uma justificativa para o abuso – nem se o bêbado for o acusado e tampouco se for a vítima. “Ela tá beba doida? Ofereça ajuda, não se aproveite. Sexo sem consentimento é estupro. Estupro é crime”, afirma o manual. A campanha está recebendo muitos elogios na página oficial do Carnaval do Recife. Já são mais de 5 mil curtidas e 21,7 mil compartilhamentos.

O manual termina informando o telefone da Central da Mulher, 0800 281 0107. O serviço oferece orientação e atendimento a mulheres que estão em situação de violência. O espaço físico da Central fica na Rua do Observatório e possui uma equipe multiprofissional que inclui advogada e psicóloga.

Veja Também

Comentários