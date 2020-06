Campanha educativa do Detran alcança mais de 50 mil pessoas

No total, todo o conteúdo teve mais de 15 mil visualizações. - (Foto: Arquivo)

O movimento Maio Amarelo de 2020 chegou ao fim no último domingo (31.5) e mais de 50 mil pessoas foram alcançadas através das campanhas educativas realizadas nas redes sociais do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). No total, todo o conteúdo teve mais de 15 mil visualizações.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, neste ano a campanha foi realizada no formato digital em todo o país por meio das redes sociais dos Detrans. E o departamento em Mato Grosso do Sul produziu duas campanhas de vídeos que trouxeram orientação e conscientização sobre a importância do tema: perceba o risco, proteja a vida.

Com uma série de 11 vídeos educativos e uma websérie de oito capítulos, feita pelo Teatro Chico Maria, o órgão tratou das atitudes simples no dia a dia que podem salvar vidas. Com isso, garantiu que a mensagem alcançasse não apenas as pessoas que usam a internet no computador, mas também aqueles que estão conectados 24 horas com tablets e celulares.

A diretora de Educação para o Trânsito, Elijane Coelho, afirmou que embora tenha sido um Maio Amarelo atípico, pois não foram realizadas atividades externas, o número de alcance surpreende. “Os conteúdos dos vídeos foram estudados pela equipe de educação do órgão, pensando sempre em mostrar para o condutor que situações do dia a dia são tão perigosas quanto situações no trânsito. Ficamos muito felizes que muitas pessoas tiveram acesso a esses conteúdos e foram sensibilizados de alguma forma”, disse.

O diretor-presidente, Rudel Trindade, explicou que os acidentes de trânsito sempre foram um grande problema, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. “Nesse sentido, usamos todas as nossas ferramentas disponíveis para que a sociedade não perca esse a atenção, não só da pandemia, mas como os acidentes de trânsito que matam milhares de pessoas no mundo, todo o ano”, finaliza.

Todo o conteúdo está disponível nas redes sociais do órgão e no canal do youtube .