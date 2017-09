Campanha educativa da LBV alerta para o desperdício de água

O desperdício dos recursos hídricos é um dos principais problemas na atualidade. A dissipação da água, seja pelo mau uso comercial e residencial ou pelos equipamentos transportadores do líquido, é cada vez mais recorrente em todo o mundo. Segundo a ANSA Brasil, 923 milhões de pessoas no mundo não possuem acesso à água potável, enquanto milhares de litros são desperdiçados diariamente. Só no Brasil, o desperdício chega a 37%, conforme dados da Agência Nacional de Águas (ANA), e, se for considerada apenas a água tratada, esse número salta para 41%.

Para combater essa adversidade e alertar a população sobre a importância de se preservar os recursos naturais, a Legião da Boa Vontade (LBV) promove campanhas educativas de conscientização. A edição 2017 da campanha Eu Ajudo a Mudar! traz o exemplo das crianças, que desde cedo aprendem, nas unidades da LBV, durante as ações de educação ambiental, a cuidar da Natureza, a começar pelo uso consciente da água. “A gente já desperdiçou muita água, é por isso que está faltando. Lá em casa, a gente usava mangueira, mas gastava muita água. Agora, usa o balde. Vi um menino gastando muita água na calçada e falei para ele que não podia gastar daquele jeito, porque a água está acabando!”, destacou Maria Eduarda, de 9 anos, atendida pela LBV em Minas Gerais.

