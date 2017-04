Campanha do judiciário ainda tem 276 crianças à espera por um ovo de Páscoa

Você já apadrinhou uma criança nessa Páscoa? Até o dia 5 de abril você pode transformar essa data tão importante, especialmente para os pequenos, em um dia de muita alegria.

Desde o dia 20 de fevereiro foram cadastradas na Campanha Páscoa Solidária do TJMS, por meio do Pacijus, 1.491 crianças de 47 instituições de acolhimento da Capital e das comarcas do interior. Desse total, 276 ainda aguardam um gesto de amor ao próximo e participam da campanha em busca de apadrinhamento.

Para participar, o interessado deve acessar o site do TJMS pelo link www.tjms.jus.br/pacijus, onde estão disponíveis as listas com informações das crianças que aguardam serem apadrinhadas, como nome, idade e o tamanho do ovo desejado, que varia entre 240 e 350 gramas, ou dos brinquedinhos adequados para os menores. Depois disso é só escolher uma ou mais crianças e clicar em "Quero Presentear!".

Apenas Ponta Porã e a Capital ainda tem crianças aguardando apadrinhamento, que devem ser feitos dentro da mesma comarca devido à impossibilidade de transportar os ovos de chocolate de uma cidade para outra.

A arrecadação está sendo feita nos prédios do Tribunal de Justiça, do Fórum de Campo Grande e do Centro Integrado de Justiça (Cijus).

O Tribunal Regional Eleitoral de MS, a Justiça Federal de MS, o Jornal O Estado, o Cartório do 5º Ofício da Capital, o Ministério Público Estadual, a Softplan, a Distribuidora Mécari, o Sindijus, a Unisaúde, o Motoclube HOG, o Motoclube DDW e o Lions Clube são parceiros do TJMS nesta campanha.

