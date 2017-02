Campanha de Trump não teve contato com Rússia, diz membro do governo

O chefe de gabinete do presidente Donald Trump, Reince Priebus, disse que os assessores de campanha não tiveram qualquer contato com a Rússia antes da eleição. Priebus disse à NBC "Meet the Press" que "não sabem de nenhum contato com agentes russos".

Priebus disse que "conversou com os altos níveis do grupo de inteligência". Ele negou uma reportagem do New York Times que diz que vários conselheiros de Trump estavam em contato com assessores de inteligência russos durante a campanha eleitoral.

Durante uma conferência de imprensa na semana passada, Trump também negou esse fato. Ele disse: "Ninguém que eu saiba".

