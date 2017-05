Campanha de Theresa May promete repressão sobre imigração e sociedade mais justa

A primeira-ministra Theresa May revelou nesta terça-feira as principais promessas de sua campanha eleitoral, afirmando que irá reduzir a imigração e retirar definitivamente o Reino Unido da União Europeia, transformando o país em "uma grande meritocracia" ao dar aos pobres a ajuda necessária para enfrentar barreiras à mobilidade social.

A plataforma política de May para as eleições gerais de 8 de junho significam uma grande mudança em relação ao discurso fortemente pró-negócios e de pró-livre mercado de governos conservadores no passado. Para a atual premiê, deixar o bloco europeu oferece a oportunidade de construir "um país mais forte, justo e próspero" baseado em "um novo contrato entre o governo e as pessoas".

Entre as principais promessas de campanha, está a de reduzir a imigração líquida no país para abaixo de 100 mil por ano, algo que o partido tem prometido e descumprido desde 2010. Nenhum prazo consta para atingir essa meta.

Os conservadores afirmam também que o país irá entrar nas negociações do Brexit "com espírito de cooperação sincera" e que o governo está disposto a pagar uma conta baseada em um "acerto justo dos direitos e obrigações do Reino Unido". A quantia a ser paga pelo divórcio deverá ser um dos principais pontos de tensão nas discussões. Fonte: Associated Press.

