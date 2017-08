Campanha de prevenção cardiovascular será realizada nesta terça-feira em Campo Grande

Você quer saber como anda a saúde do seu coração? A população brasileira terá essa oportunidade na próxima terça-feira, dia 8, quando cerca de 2 mil farmácias e drogarias promoverão avaliações gratuitas para conscientizar sobre os riscos das doenças cardiovasculares, que provocam em torno de 300 mil mortes por ano no país – praticamente uma a cada dois minutos.

A campanha é desenvolvida pela Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) e coincide com o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, problema que aflige mais de 18 milhões de pessoas no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para a superintendente da rede São Bento, que adere à Campanha, a informação é a melhor ferramenta para mudar este atual cenário. “Alimentação saudável associada a outros hábitos saudáveis, como atividades físicas podem ajudar à população a sair deste lamentável quadro. Parece simples, mas tem muita gente que não sabe como começar. Nossa proposta é auxiliar neste pontapé inicial”, afirma Flávia.

Na ação do dia 08, os participantes serão avaliados por meio do Escore Risco (ER), um sistema que mede, classifica e fornece uma estimativa de risco, a partir dos resultados de testes de colesterol, pressão arterial, tabagismo e diabetes, realizados na hora.

“O número de cirurgias de coração no Sistema Único de Saúde aumentou 16% em sete anos e as doenças cardiovasculares respondem por 30% das mortes no mundo. São dados que só reforçam a importância de ações educativas e as farmácias têm um papel fundamental nesse processo”, avalia o presidente executivo da Abrafarma, Sergio Mena Barreto.

