Campanha de Páscoa do Rede Solidária arrecada ovos de chocolate até sábado

Campo Grande (MS) – A campanha Páscoa Solidária está arrecadando ovos de chocolate até dia 15 de abril (sábado), que serão distribuídos para as crianças atendidas pelas unidades do Programa Rede Solidária localizadas nos bairros Noroeste e Dom Antônio, na Capital. Os ovos, preferencialmente de tamanho nº 12, podem ser doados pelos telefones (67) 3344-0871 ou (67) 99176-9622. Ao entrar em contato, uma equipe do Programa irá até o doador recolher o ovo, para que chegue inteiro, sem amassar ou derreter, nas mãos das crianças.

Para a coordenadora do Programa Rede Solidária, Marta Helena, as doações vão fazer a Páscoa de muitas crianças mais doce. “Este é o segundo ano que realizamos essa arrecadação e, com certeza, será mais um ano em que teremos a oportunidade de alegramos e fazermos esta data mais feliz para várias crianças”, destacou.

Abrigado em locais estratégicos, o Programa do Governo do Estado, criado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), traz novas perspectivas às famílias que residem nas regiões que atua, como a região do Bairro Dom Antônio Barbosa e Jardim Noroeste.

O Programa, que é executado em parceria com empresas privadas, entidades sociais e voluntários. Atende crianças acima de seis anos, adolescentes, jovens e adultos que estejam em risco social. Famílias beneficiárias do Vale Renda são o principal público-alvo do Rede Solidária. A meta é alicerçar e capacitar essas famílias para que tenham autonomia econômica e, assim, não dependam de programas sociais.

