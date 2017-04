Campanha de Páscoa do Rede Solidária arrecada ovos de chocolate

Campo Grande (MS) – A campanha Páscoa Solidária está arrecadando ovos de chocolate que serão distribuídos para as crianças atendidas pelas unidades do Programa Rede Solidária localizadas nos bairros Noroeste e Dom Antônio, na Capital. Os ovos, preferencialmente de tamanho nº 12, podem ser doados pelos telefones (67) 3344-0871 ou (67) 99176-9622. Ao entrar em contato, uma equipe do Programa irá até o doador recolher o ovo, para que chegue inteiro, sem amassar ou derreter, nas mãos das crianças.

Para a coordenadora do Programa Rede Solidária, Marta Helena, as doações vão fazer a Páscoa de muitas crianças mais doce. “Este é o segundo ano que realizamos essa arrecadação e, com certeza, será mais um ano em que teremos a oportunidade de alegramos e fazermos esta data mais feliz para várias crianças”, destacou.

Abrigado em locais estratégicos, o Programa do Governo do Estado, criado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), traz novas perspectivas às famílias que residem nas regiões que atua, como a região do Bairro Dom Antônio Barbosa e Jardim Noroeste.

O Programa, que é executado em parceria com empresas privadas, entidades sociais e voluntários. Atende crianças acima de seis anos, adolescentes, jovens e adultos que estejam em risco social. Famílias beneficiárias do Vale Renda são o principal público-alvo do Rede Solidária. A meta é alicerçar e capacitar essas famílias para que tenham autonomia econômica e, assim, não dependam de programas sociais.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Fotos: Ana Paula Oliveira

