Campanha de negociação de débitos da Energisa começa nesta segunda-feira

Mutirão segue até dia 10 - Divulgação

A Energisa promove na sede da Associação Comercial de Campo Grande (ACICG), mais uma campanha de negociação de débitos para os clientes que têm duas ou mais contas em atraso ou que estão com a energia suspensa. Além de facilitar o pagamento, o mutirão visa garantir ao consumidor a recuperação do crédito na semana que antecede o Dia das Mães.

Confira as condições especiais oferecidas, que variam de acordo com o débito do cliente:

· 1º Opção – Parcelamento

Entrada de 10% e saldo restante em até 36 parcelas

· 2ª Opção – Parcelamento

Entrada de 20% e saldo restante em até 18 parcelas

Obs. O valor mínimo da parcela é de R$ 20 (juros de 1% ao mês nas parcelas).

· 3º Opção – Reparcelamento

Entrada de 40% e saldo restante em até 10 parcelas

Obs. O valor mínimo da parcela é de R$ 20 (juros de 1% ao mês nas parcelas).

Para participar da campanha, é necessário comparecer à Associação Comercial das 8h às 17h com documento pessoal (com foto) e uma fatura com o número da unidade consumidora. A ação acontece de 6 a 10 de maio, na Rua 15 de Novembro, 390, 1º Piso, Centro.

Vale ressaltar que a parcela vencida tenha, no mínimo, 30 dias de atraso, e o valor da fatura seja superior a R$ 20.