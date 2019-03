Campanha de doação de sangue de pets e de seus tutores acontece nesta quinta-feira

A parceria de amor e cumplicidade entre animais de estimação e seus donos muita gente já conhece e é nesse clima que o Centro de Hematologia Veterinária (CHV) promove a ação “Dia da Super Dupla”, em parceria com o Hemosul Coordenador de Campo Grande.

Para os cães e gatos participarem do evento, a médica veterinária Amanda Marchini Coelho explica quais os pré-requisitos.

Ela comenta como surgiu a parceria entre o Centro de Hematologia Veterinária e o Hemosul e também destaca como funciona o serviço de doação de sangue animal.

A ação “Dia da Super Dupla” acontece das 8h às 17h no estacionamento do Hemosul Coordenador localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.304 Centro. A organização pede para que os donos dos cães e gatos levem um acompanhante para que o animalzinho não fique sozinho enquanto ele também faz a doação de sangue no Hemosul.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicçação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro