Campanha de doação de leite materno ocorre neste fim de semana em shopping de SP

O Ministério da Saúde estima que, todos os anos, aproximadamente 150 mil litros de leite humano são coletados, processados e distribuídos a recém-nascidos de baixo peso internados em unidades neonatais no Brasil. Apesar dos esforços, o leite materno coletado não é suficiente para atender toda a demanda.

Pensando nisso, a Panasonic criou a campanha de Dia das Mães "Conserve o Amor: doar leite materno é doar-se". A companhia conta histórias de mães sobre amamentação, incentiva a doação do leite materno, que pode salvar muitos bebês prematuros.

Neste sábado, 11, e no domingo, 12, a ação acontece no Shopping Eldorado, em São Paulo.

Em um espaço acolhedor e confortável para as mamães e os filhos, promotoras tiram dúvidas sobre o processo de doação e armazenamento adequado.

Além disso, a ação funciona como um ponto de cadastro de potenciais doadoras para bancos de leite do Estado.

"Nosso objetivo é aumentar a doação, ajudando com que cada vez mais crianças recebam esse alimento recomendado pela OMS nos primeiros seis meses de vida. Internamente, também temos criado ações de incentivo à amamentação e doação com as nossas colaboradoras", reforça Talita Diniz, que é coordenadora de Marketing da Panasonic no Brasil.

O espaço conta com uma área equipada com sofá, geladeira e água para que as mães que precisarem amamentar seus bebês possam vivenciar esse momento no local.

Além disso, durante todo o período de ativação no shopping, uma TV passará conteúdo informativo sobre a doação de leite materno, reforçando o incentivo ao ato e os benefícios tanto para quem recebe o alimento quanto para quem doa.

Serviço

Campanha "Conserve o Amor: doar leite materno é doar-se"

Onde: Shopping Eldorado

Quando: Sábado, 11, e domingo, 12, das 14 horas às 20 horas

Endereço: Avenida Rebouças, 3970 - Pinheiros, São Paulo.