Campanha da Fraternidade 2017 quer envolver as famílias na preservação dos biomas

A Arquidiocese de Campo Grande realiza a abertura da Campanha da Fraternidade 2017 (CF) no dia 05 de março às 09h, no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco.

Neste ano, a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) traz a reflexão sobre os biomas brasileiros (Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal). Com o tema “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida” e o lema “Cultivar e guardar a criação” (Gn 2, 15) os cristãos católicos se aprofundam na leitura de textos que abordam a temática durante o período da quaresma.

A Campanha deseja despertar famílias, comunidades e pessoas de boa vontade para o cuidado e o cultivo da Casa Comum. Neste ano a Arquidiocese de Campo Grande assume como gesto concreto da Campanha a conscientização das famílias para o cultivo de hortas caseiras. Seguindo o exemplo nacional da Pastoral da Criança, a horta caseira é uma oportunidade para que famílias contribuam com o meio ambiente, fortaleçam o convívio entre pais e filhos, além de poder ser uma fonte de renda e consumo. O gesto concreto além de ser uma ação de fé e cidadania, pode motivar a política pública a criar ações que promovam um meio ambiente sustentável.

Entre as ações propostas para aumentar o envolvimento das famílias durante a CF 2017 e perpetuar o aprendizado estão estímulo à reciclagem do lixo nas residências, escolas e igrejas da Arquidiocese, a não utilização de copos descartáveis nos encontros paroquias de forma a estimular as pessoas a trazerem copos de plástico de casa ou garrafas reutilizáveis com o objetivo de diminuir a geração de lixo, mutirão de limpeza nas ruas e ciclovias dos bairros com o apoio da associação de moradores, além de preservação e uso consciente da água.

A Campanha da Fraternidade acontece durante todo o período da Quaresma e tem encerramento simbólico após a Páscoa. Porém é importante observar que o ensinamento e a conscientização propostos durante esse período perduram junto à comunidade durante o ano litúrgico e ações do dia a dia.

Cartaz

Para colocar em evidência a beleza natural do país, identificando os seis biomas brasileiros, o Cartaz da CF 2017 mostra o mapa do Brasil, em imagens características de cada região. Compõem também o cenário, como personagens principais, os povos originários; os pescadores e o encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, acontecido há 299 anos. Além da riqueza dos biomas, o cartaz quer expressar o alerta para os perigos da devastação em curso, além de despertar a atenção de toda a população para a criação de Deus.

