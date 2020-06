Campanha da CDL CG motiva compra no comércio local

O objetivo é movimentar o comércio local e despertar o amor por Campo Grande - Foto: Reprodução/Internet

Amar faz muito bem! Esta é a campanha que a CDL CG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande) realiza de 6 a 13 de junho, alusiva ao Dia dos Namorados.



O objetivo é movimentar o comércio local e despertar o amor por Campo Grande, mostrando a importância de fazer as compras no nosso varejo, ajudando a aquecer a economia. Além disso, o consumidor poderá ganhar presentes.



"Nossa proposta é trazer o consumidor para as lojas de Campo Grande, mostrando a importância de consumir nesses locais, especialmente neste momento de pandemia, contribuindo para que as mesmas se mantenham abertas, gerando empregos e fortalecendo nossa capital", explicou o presidente da CDL CG, Adelaido Vila.



De acordo com o presidente, as lojas participantes da campanha também estão contribuindo com a doação de cestas básicas, que serão revertidas a instituições, para que sejam distribuídas para quem mais precisa. "O varejo faz muito bem pra nossa cidade, gera empregos, paga impostos. Nós, varejistas, somos solidários, mesmo num período tão difícil, por isso, em contrapartida à presença do consumidor em nosso comércio neste período, iremos doar cestas básicas para instituições de caridade”.



As lojas participantes estarão sinalizadas e para ver a lista completa e as regras para os sorteios de presentes, o consumidor tem que acessar o site da CDL CG ou as redes sociais da entidade @cdlcgms.



Abertura do Comércio



Para dar ainda mais força para o comércio, a Prefeitura de Campo Grande atendeu a solicitação da CDL CG e autorizou o funcionamento das lojas de 5 a 14 de junho, das 7h30 às 19hs. Esse horário é excepcional para este período.



Também foi solicitado à Agetran, o reforço da frota de ônibus do transporte público coletivo, visando evitar aglomerações, ou tumultos.