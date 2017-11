- Divulgação

A Campanha “Compartilhe o Natal” é uma iniciativa do Ministério Público Estadual e tem o objetivo de mobilizar a sociedade e instituições para doação de brinquedos para crianças e adolescentes de abrigos assistenciais do Mato Grosso do Sul.

Este é o terceiro ano da campanha, que já distribuiu mais de 15 mil brinquedos a crianças e adolescentes carentes ou com deficiência, a meta para 2017 é ultrapassar os dez mil itens doados. A Assembleia Legislativa é parceira na arrecadação e divulgação do projeto social.

O presidente da ALMS, deputado Junior Mochi (PMDB), comentou sobre a oportunidade individual em servir ao próximo. “A coordenação do Ministério Público nos dá a certeza que a campanha vai atingir seu objetivo. Cada servidor e parceiro pode sentir alegria em poder ajudar as instituições que prestam atendimento às crianças que enfrentam dificuldades”, ressaltou Mochi.

O prazo para recebimento das doações vai até o dia 11 de dezembro. Os postos de coleta são o Colégio Salesiano Dom Bosco, as duas unidades da Escola Paulo Freire, a Famasul, a Procuradoria de Justiça de Mato Grosso do Sul, as Promotorias de Justiça e o Shopping Campo Grande. Para mais informações, acesse: www.compartilheonatal.com.br.

Parceiros

A Campanha “Compartilhe o Natal 2017” é realizada com a parceria das Instituições: Acqua Fantini; Águas Guariroba; Assembleia Legislativa; Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande; Claretiano Centro Universitário; Colégio Auxiliadora; Colégio Dom Bosco; Conselho Comunitário de Segurança da Região Central de Campo Grande – MS; Escola Paulo Freire; Famasul; Gráfica Pex; Grande Oriente do Brasil – Mato Grosso do Sul; Liga do Bem; Ministério Público do Trabalho; Paulistão; Plaenge; Rotary Club; SEDHAST; Shopping Campo Grande; Sicredi; Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul; Tribunal de Contas do Estado e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.