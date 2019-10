Campanha arrecada brinquedos para crianças e adolescentes carentes

A campanha mobiliza a sociedade, órgãos públicos e iniciativa privada pelo quinto ano consecutivo - Foto: Divulgação/Assessoria

Teve início na última sexta-feira (25) a campanha "Compartilhe o Natal", iniciativa do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Direitos Humanos e das Pessoas com Deficiência. O objetivo é arrecadar brinquedos para crianças e adolescentes, em especial aqueles com deficiência, de abrigos assistenciais do Estado. A campanha mobiliza a sociedade, órgãos públicos e iniciativa privada pelo quinto ano consecutivo.

A ideia é somar esforços pela inclusão social com o intuito de destinar recursos para atender necessidades e direitos dos que estão excluídos. O Shopping Campo Grande também é parceiro da iniciativa e conta com pontos de coleta dos brinquedos. "É com muita satisfação que abraçamos essa causa, tornando ainda mais feliz o Natal de quem vai receber os presentes, e fortalecendo o sentimento de solidariedade que a campanha proporciona", explica a gerente de marketing do Shopping Campo Grande, Maria Eduarda Delgado.

No Shopping Campo Grande, as caixas para coleta das doações estão localizadas no Espaço do Cliente, em frente à loja Renner, no primeiro piso. As doações podem ser realizadas até o dia 15 de dezembro. Outras informações podem ser obtidas por meio do site