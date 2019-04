Campanha arrecada alimentos e roupas para desabrigados no Rio

O temporal que atingiu o município do Rio de Janeiro e algumas cidades do interior do Estado no início da semana deixou milhares de desabrigados e desalojados. De acordo com levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado, na cidade do Rio Janeiro 44 famílias ficaram desabrigadas e 28 ficaram desalojadas.

Em Volta Redonda, 511 pessoas tiveram que sair de casa e ir para dois abrigos temporários. Em Barra Mansa, as chuvas prejudicaram 314 pessoas, deixando 91 desalojadas em 38 localidades. Em São Gonçalo, cinco abrigos temporários estão atendendo 315 desabrigados e aproximadamente 900 pessoas desalojadas.

A campanha de doação para as vítimas do temporal já arrecadou 1,3 tonelada de alimentos não-perecíveis e mais de 2,5 mil peças de roupa. A ação começou ontem (10). Ainda há necessidade de obter mais cestas básicas, colchões e colchonetes, água potável, produtos de limpeza e de higiene, além de caixas de papelão.

A secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Fabiana Bentes, disse que a pasta está trabalhando ao lado dos municípios atingidos para identificar famílias que necessitam do apoio. "Estamos felizes com as doações. É uma forma de minimizar o impacto dessa tragédia na vida dessas pessoas", avaliou.

“Colocamos à disposição o trabalho de nossa equipe e nossas instalações para arrecadar doações que serão destinadas aos necessitados através da secretaria. Muitos parceiros públicos e privados se uniram a nós para, juntos, minimizarmos o sofrimento das vítimas dessa catástrofe”, disse a diretora executiva do RioSolidario, Juliana Dias, que também participa da campanha de doação.

Postos de coleta

Cinco unidades da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação estão recebendo as doações para as vítimas da chuva. Os itens podem ser doados até o próximo dia 24, das 9h às 17h. Todo material arrecadado será encaminhado ao RioSolidario. Os pontos de coleta são:

Faetec João Luiz do Nascimento – Rua Luiz de Lima, 272 – Centro - Nova Iguaçu.

Faetec Ferreira Viana – Rua General Canabarro, 291 – Maracanã.

Faetec Silva Freire - Rua João Vicente, 2.151, Deodoro.

Faetec Amaury Cesar Vieira - Rua Mil e Quinze, s/nº - Volta Grande – Volta Redonda.

Faetec Santa Cruz – Largo do Bodegão, 46 - Santa Cruz.