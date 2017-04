Campanha Aquece MS 2017 é lançada no sul do estado

Campanha realizada pela TV Morena tem o apoio do Rotary e do Exército / Divulgação

O sul do estado será a primeira região de Mato Grosso do Sul onde moradores poderão doar agasalhos para a campanha Aquece MS 2017, lançada nesta segunda-feira (3) pela TV Morena, e que tem o apoio do Rotary Club e do Exército.

Ao todo, serão 66 pontos de recolhimento distribuídos em Dourados (MS) e Ponta Porã (MS). Quem tiver interesse em ajudar, basta levar algum agasalho, seja luva, calça, jaqueta, blusa, cobertore etc., desde que estejam em bom estado de conservação.

O objetivo do Aquece MS, que está na sexta edição, é estimular a solidariedade dos sul-mato-grossenses a fim de evitar que pessoas carentes sofram durante o inverno, devido à falta de condições financeiras de comprar roupas e cobertores para enfrentar a época mais fria do ano.

Tudo o que for recolhido durante a campanha, que vai do dia 3 de março até o dia 29 de março, será entregue a instituições carentes. Por ano, de 20 a 25 mil peças são arrecadas nas regiões de Dourados e Ponta Porã. Cerca de 23 instituições chegam a ser beneficiadas.

Para reforçar o Aquece MS, no dia 29 de abril, das 13:h (de MS) às 17h (de MS), será realizado o "Dia D". É quando voluntários saem por bairros das cidades recolhendo doações de pessoas que, por algum motivo, não conseguiram doar no decorrer da campanha. Para mais informações, basta ligar nos telefones: (67) 3416-5308/ 3416-5310.





Confira os pontos de arrecadação em Dourados:

TV Morena Dourados

Hotel Bahamas

Kikão Restaurante

SICREDI Dourados – Todas as Unidades

Shopping Avenida Center

Rotary Club Dourados (Douradão)

Rotary Club Guaicurus

Rotary Club Água Boa

Rotary Club Caiuás

Rotary Club Cinquentenário

Bolos Do Rei

Senac – Dourados

Eventos MS

Ekipcar Acessórios Automotivos

Agencia Fazendária De Dourados - procuradoria

Mercado Principal

Supermercado Dois Irmãos

Supermercado Fortaleza

Supermercado Sempre Bom

Rádio Comunitária Boa Nova FM 87,9

Provital

Comasul Ferramentas

Centro De Análises Clínicas JP Mansor

Edifício Centro Empresarial Dourados

Edifício Adelina Rigotti

Tratornan Maquinas Agrícolas

Detalhes Presentes e Decorações

Casa Vitória

UFGD – Campus Cidade Universitária

Drogaria Auxiliadora

Agua Doce Cachaçaria

Imobiliária América

Volksdiesel Peças E Serviços

Confira os pontos de arrecadação em Ponta Porã:

TV Morena Ponta Porã

Rotary Club de PP/PJC

Rotary Club Fronteira

Rotary Club Princesinha dos Ervais

Rotary Club Guarani

11º RC MEC (Exército Brasileiro)

Serv Car

Auto Escola MS

Corpo de Bombeiros

Policia Militar

Fórum

Ferreteria Cometa-Paraguai

CIRETRAN

Supermercado Bom Gosto

Casas Bahia

Instituto Federal

Supermercados Nipon

Supermercado Sol

Lojas Gazin

Clínica Personal Ieda Rojas

Escola Topo Gigio

Mega Auto Centro (anexo Shoping China)

Escola Magsul

1º Igreja Batista

Igreja Matriz (Paróquia São José)

Escola Fernando Saldanha

Escola Joaquim Murtinho

Lojas Mateplas

Auto Posto Central (Tiradentes)

Ponta Porã Tênis Clube

Auto Posto e Churrascaria Barriga Verde

Sindicato Rural de Ponta Porã

Prefeitura Municipal de Ponta Porã

