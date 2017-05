Campanha “Aqueça uma vida” deve arrecadar mais de 80 mil peças até 5 de maio

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2017/05/03.05.17-ARRECADAÇÃO-AGASALHO-PORTAL.mp3

A Campanha do Agasalho dos servidores do Estado cresceu e agora conta com a participação de toda a sociedade. O objetivo é arrecadar cobertores e roupas de inverno em bom estado de conservação para ajudar os mais necessitados na época mais fria do ano.

Entre as novidades da ação está a realização de um chá beneficente encabeçado pela primeira dama Fátima Azambuja. Porém, segundo ela, as novidades não param por aí.

As peças vão beneficiar entidades cadastradas na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast). Em 2015, primeiro ano da Campanha, foram doados 11 mil agasalhos a 14 entidades. Em 2016, 24 instituições receberam 26 mil peças. Este ano, com apoio dos servidores e profissionais de diversos segmentos a intenção é que a arrecadação seja muito maior.

Conforme o governador Reinaldo Azambuja o sucesso no número de doações nos três anos da ação é fruto do espírito de solidariedade e a atenção da sociedade as pessoas que precisam.

O chá da tarde promovido pela primeira-dama Fátima Azambuja foi realizado nessa terça-feira, dia 02 de maio. A campanha “Aqueça uma Vida” termina nesta sexta-feira, dia 5. As doações podem ser feitas diretamente nas repartições públicas estaduais.

Lívia Machdo – Subsecretaria de Comunicação (subcom)

