Campanha alerta: uso do cinto é responsabilidade de cada um pela segurança de todos

A mensagem da campanha pelo uso do cinto de segurança, que está sendo realizada junto aos passageiros que viajam de ônibus pelas estradas de Mato Grosso do Sul, alerta para a responsabilidade coletiva. É que nesse meio de transporte público o comportamento de cada pessoa faz a diferença não apenas para a própria segurança, mas para a dos outros usuários.

Ao decidir seguir as normas e manter o cinto afivelado durante todo o trajeto, o passageiro está garantindo que ele próprio e os demais viajantes sofram menos ferimentos e até sejam salvos de morrer em um acidente. E se, ao contrário, um passageiro descumprir a regra e não usar o cinto, coloca em risco a própria vida e a de quem viaja próximo a ele.

Em uma comparação com o cenário atual de saúde pública e risco de doenças como a dengue, é como se cada cidadão tivesse que ficar atento e vigilante para que o vizinho também faça sua parte, e não coloque em risco a vida dos demais.

“Abrace essa ideia. #useocinto. A segurança de cada um depende de todos”. Esse é o mote da campanha, liderada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan), em parceria com o Governo do Estado, Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Polícia Rodoviária Federal, Observatório Nacional de Segurança Viária e concessionária CCR MSVia.

Cada um por todos

Milhares de pessoas perdem suas vidas no trânsito e o uso desse importante item de segurança pode reduzir a estatística. Como em qualquer automóvel, em uma colisão de ônibus ou micro-ônibus um passageiro sem cinto é arremessado, e esse movimento coloca em risco a vida dos ocupantes.

Além de se ferir com diferentes graus de gravidade ao bater em objetos dentro do veículo, a projeção do corpo pode machucar seriamente ou provocar a morte de outra pessoa que esteja, por exemplo, no banco da frente.

