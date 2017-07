Campanha “Agosto Lilás” marca onze anos de criação da Lei Maria da Penha

Com início nesta terça-feira, dia primeiro, a Campanha “Agosto Lilás” vai levar informações e ações sobre o combate à violência contra a mulher para todo Mato Grosso do Sul. De acordo com a subsecretária de Estado de Políticas para Mulheres, Luciana Azambuja, a Lei completa 11 anos de criação em 2017 e levanta um debate fundamental para toda a sociedade.

De acordo com Luciana Azambuja, o principal projeto do “Agosto Lilás” recebeu o nome de “Maria da Penha vai às Escola”, que foi criado para levar ao público infanto-juvenil informações sobre combate a violência.

O lançamento oficial da Campanha “Agosto Lilás” será às nove horas da manhã. As ações vão ser desenvolvidas na Capital e no interior do Estado.

Lívia Machado –Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários