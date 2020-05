Caminhos da Reportagem: Pandemia, mal sem fronteiras

Para aqueles que desejam voltar, a dificuldade de encontrar voos tem sido um obstáculo grande, não só devido ao preço das passagens, mas, também, devido à suspensão de rotas, cancelamentos e remarcações sucessivas, que muitas vezes é preciso recorrer à ajuda dos consulados brasileiros para conseguir voltar ao Brasil. Foi assim que a artesã Lorena Mello conseguiu deixar o Equador. Seu visto de permanência no país já havia expirado e ela teve dificuldades para se deslocar da cidade de Manta, no litoral, até a capital Quito, distante quase 400 quilômetros ao norte, porque as estradas, assim como as fronteiras, já haviam sido fechadas, e era necessária uma permissão especial para passar pelos bloqueios levantados pelo Exército equatoriano.

“Então eu entrei em contato com a embaixada, expliquei a minha situação, perguntei se eles tinham algum plano para o brasileiros que estavam presos lá no Equador. Eles se organizaram e fizeram um voo comunitário para os brasileiros que estavam lá, desde Quito até o aeroporto de Guarulhos”, conta Lorena.

Dados do Ministério das Relações Exteriores estimam que, até o momento, foram repatriados mais de 21.800 brasileiros que estavam retidos em outros países, por meio de 21 voos humanitários fretados pelo Governo Federal.

“O Itamaraty criou um gabinete de crise durante a pandemia para coordenar o apoio aos brasileiros em todos os países em que nós temos consulados ou embaixadas. A ideia desse gabinete de crise é fazer com que haja uma centralização das informações, uma coordenação das atividades e um apoio aos brasileiros, sobretudo no caso de brasileiros que se encontram em países que não têm mais voos para o Brasil”, explica o vice-cônsul do Brasil em Nova York, Marco Antônio Nakata.



O maior número de repatriados veio de Portugal, com um total de 8.012 brasileiros, até o dia 13 de maio; em seguida, Peru (1.610), México (1.086) e Argentina (1.062). Ainda segundo o Itamaraty, 6.580 brasileiros que estão retidos no exterior solicitaram ajuda para retornar ao Brasil. Esse número inclui residentes no Brasil que tiveram passagens de retorno canceladas e migrantes que querem voltar em decorrência da crise, sendo que, nesse último caso, a repatriação é condicionada à verificação de situação de grave desvalimento financeiro.

Portugal

Mesmo em Portugal, país com o qual o Brasil guarda estreitas relações, históricas e culturais, o dilema dos cerca de 200 mil brasileiros que ficaram não é, contudo, mais fácil. Há muita incerteza quanto à retomada da economia no país, muito atrelada ao setor de turismo, que tem sido um dos mais impactados pela pandemia de coronavírus.

“Resta a incógnita da crise econômica. O que isso vai acarretar justamente para essa população brasileira, que à luz do fechamento do comércio e tudo estão perdendo o emprego e, em última instância, desejam retornar para o Brasil”. A preocupação apontada pelo embaixador do Brasil em Lisboa, Carlos Alberto Simas Magalhães, é semelhante à enfrentada pela família da jornalista Renata Cabral. Ela foi para Portugal em setembro de 2019, com o marido e a filha pequena, para cursar um mestrado na Universidade de Coimbra, mas agora refaz as contas para saber se não seria melhor antecipar o retorno. "É impressionante como um evento acontece e de uma hora para outra vira a sua vida de cabeça para baixo" – conclui.



Quem fica

Mas há aqueles que preferem ficar no exterior. É o caso da brasileira Júlia Milan que, apesar do medo, resolveu permanecer em Nova York. Ela trabalha há oito anos em uma ONG e decidiu não abrir mão desse sonho. "Eu sempre quis trabalhar nessa área de educação internacional, de ONGs internacionais, e Nova York é um centro disso com a ONU aqui, então, para chegar aqui foi incrível", diz ela, sem esconder, contudo, sua apreensão de estar longe de casa. "Acho que a dificuldade foi mais o emocional mesmo, de lidar com o trauma né, você ficar longe da sua família, dos seus amigos, a preocupação com os amigos e com a família, tanto aqui quanto aí".

Desistir também não estava nos planos de Beatrice Costa Silva, estudante de Arquitetura que faz intercâmbio em Barcelona há um ano: "Se eu tivesse voltado para o Brasil seria a interrupção de um sonho". Para ela, o fato de as aulas terem continuado on line, com a mesma exigência por parte dos professores, ajudou a manter a cabeça ocupada.

“Não é fácil, né! Quando se está no país já é complicado; fora do país, numa crise como essa, é mais complicado ainda. Tentar resolver o máximo aqui sozinha e tentar manter o psicológico também”, confessa Beatrice.

