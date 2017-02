Caminhonete atropela multidão e deixa 28 feridos no carnaval de Nova Orleans

Um homem aparentemente sob efeito de álcool e outras substâncias avançou com sua caminhonete contra uma multidão que participava do Mardi Gras, desfile tradicional de carnaval em Nova Orleans, cidade no estado da Louisiana, sul dos Estados Unidos. Pelo menos 28 pessoas ficaram feridas. O chefe de polícia local, Michael Harrison, informou que o condutor foi detido.

O prefeito da cidade, Mitch Landrieu, assegurou que não há indícios de que se trate de um caso de terrorismo. “Nossos pensamentos e orações estão com as vítimas feridas por um condutor embriagado na rota do desfile de hoje”, escreveu Landrieu no Twitter.

A caminhonete se chocou contra dos veículos e um caminhão antes de avançar contra os pedestres. Segundo a polícia, entre os feridos, cerca de 12 pessoas encontram-se em estado grave. No total foram hospitalizadas 21 pessoas, entre elas um policial e um menino.

As vítimas têm entre três e quarenta anos, informou o diário The New Orleans Advocate. Testemunha do acidente, Kourtney McKinnis, 20 anos, afirmou ao Advocate que o condutor não parecia estar consciente do que estava fazendo. As informações são da Agência Télam.

O Mardi Gras é uma das celebrações anuais do carnaval mais famosas nos Estados Unidos. Embora o nome se refira à terça-feira de carnaval, o último dia da celebração, ele é usado para referir-se à festa como um todo em Nova Orleans.

Veja Também

Comentários