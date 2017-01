Caminhoneiros protestam e bloqueiam saída das BRs 163 e 262 em Campo Grande

Os transportadores de Mato Grosso do Sul aderiram a paralisação de caminhoneiros que começou em Rondonópolis na sexta-feira (13), e desde as 7h30 da manhã desta terça-feira (17) realizam protestos em dois pontos na saída da cidade de Campo Grande.

O primeiro ponto de paralisação acontece na BR 163, saída para São Paulo, e também na BR 262, caminho para Três Lagoas.

Em reunião ampliada nessa segunda-feira (16), os empresários do setor de transporte de cargas do estado decidiram por unanimidade aderir à paralisação dos caminhoneiros que começou na sexta-feira (13) em Rondonópolis.

Segundo informações do Movimento das Transportadoras de Mato Grosso do Sul, a pauta principal entre as reivindicações do setor é o reajuste do preço dos fretes que se encontram defasados há cinco anos. Atualmente, aguarda para ser votado no Congresso, o projeto de Lei 528/2015 que cria a Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas.

Somente em Mato Grosso do Sul, nos últimos três anos, 200 empresas do TRC fecharam as portas. Além da crise econômica, o aumento de impostos e a alta tarifa cobrado nos pedágios da BR 163 por apenas 100km duplicados no estado, não deixam alternativas para o setor que espera e precisa de mudanças.

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

Reajuste do preço dos fretes defasados há 5 anos – aprovação do PL 528-2015

Redução do preço dos combustíveis e pedágio

Controle da indústria de multa

Redução da Carga Tributária

