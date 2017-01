Caminhoneiros fazem novo protesto em MS para pedir reajuste dos fretes

Caminhoneiros fazem nesta quarta-feira (18), o segundo dia seguido de protesto em rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul. Os motoristas pedem reajuste dos preços dos fretes e protestam contra o valor do óleo diesel e dos pedágios.



De acordo com o Sindicato dos Transportes de Cargas e Logistica de Mato Grosso do Sul (Setlog), o preço dos fretes não são reajustados há cinco anos e nos últimos três anos, cerca de 200 empresas de transporte de cargas em rodovias fecharam as portas, por causa dos altos custos para manutenção dos negócios.

Em Campo Grande, a BR-163 está interditada na saída para Dourados e a BR-262 está interditada na saída para Três Lagoas. Os caminhões param sobre o acostamento da rodovia. Veículos com cargas perecíveis e cargas vivas são liberados.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no momento, o bloqueio na BR-163 causa um congestionamento de 1 quilômetro e não tem previsão de liberação da pista.

