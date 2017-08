Caminhoneiros bloqueiam BR-116 em Santa Catarina contra aumento do diesel

A rodovia BR-116 foi fechada hoje (1º) por caminhoneiros na altura do município de Santa Cecília, na serra catarinense. Desde as 5h da manhã, a pista está bloqueada para caminhões nos dois sentidos.

O motivo do bloqueio é a greve geral dos caminhoneiros que protestam contra o aumento do preço do diesel.

Segundo a Autopista Planalto Sul, concessionária que administra aquele trecho da rodovia, cerca de 200 manifestantes estão desviando os caminhões para os pátios dos postos de combustível.

Carros leves e ambulâncias estão passando normalmente pelo bloqueio. A orientação da concessionária para os motoristas destes veículos é que o tráfego seja feito com cuidado pelo local.

Algumas horas depois do bloqueio em Santa Cecília, a BR-116 também foi interditada para caminhões em São Cristóvão do Sul e em Lages. Outro bloqueio foi registrado no litoral norte catarinense, na BR-101, no município de Itajaí.

O presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros, José da Fonseca Lopes, está reunido com motoristas para tratar da greve geral.

A Agência Brasil ligou para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Santa Catarina, mas não conseguiu contato até a publicação desta matéria.

