Caminhões pegam fogo depois de colisão na Tamoios

Dois caminhões pegaram fogo após colidirem no trecho de Serra da rodovia dos Tamoios (SP-99), na altura do km 71, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 3. O Corpo de Bombeiros informa que os veículos bateram de frente. Um caminhão transportava combustível e o outro levava bebidas.

Ainda de acordo com a corporação, os motoristas tiveram ferimentos leves. A rodovia permanecia interditada por volta das 10h30 na altura do km 55, em direção ao litoral, e nas proximidades do km 80, no sentido de São José dos Campos, para limpeza das vias. O fogo já foi apagado. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Com o acidente, a rodovia apresentou lentidão em ambos os sentidos. Os congestionamentos chegaram a 5 km.

