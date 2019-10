Caminhão tomba com produto tóxico e interdita rodovia em São Paulo

Um caminhão tombou na manhã desta sexta-feira (25) no km 22 da Rodoanel, na altura de Osasco (SP), e provocou a interdição de pistas no trecho interno Oeste da rodovia no sentido Perus, entre as saídas para as rodovias Raposo Tavares e Castello Branco.

Depois de duas horas de interdição total, uma pista foi liberada para o fluxo dos carros por volta das 8h30. Às 10h15 as saídas da Raposo Tavares foram novamente fechadas nos dois sentidos. O Departamento de Estradas de Rodagem recomenda a utilização de rotas alternativas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava Diisocianato de Tolueno, material tóxico que requer cuidados especiais. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi acionada para providenciar a retirada do caminhão e do produto.