Caminhão invade quintal e homem fica ferido na zona leste de SP

Um caminhão invadiu o quintal de uma casa e atingiu um homem na Vila Alpina, na zona leste de São Paulo, por volta das 6h30 da manhã desta quarta-feira, 13. O acidente aconteceu na Rua Maria do Carmo, próximo à Avenida do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo derrubou o muro em frente à casa e atropelou o morador.

O homem, que ainda não foi identificado, foi retirado do local por equipes de resgate e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia, no centro da capital. O estado de saúde da vítima e as causas do acidente não haviam sido informados até a publicação desta matéria.

Veja Também

Comentários