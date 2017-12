Caminhão do Quita Fácil chega à Campo Grande

A partir desta segunda-feira (18), os clientes da CAIXA pessoa física e pessoa jurídica com crédito em atraso há mais de 360 dias poderão regularizar suas dívidas no Caminhão do Quita Fácil. O atendimento será realizado até o dia 22, das 08h até às 18h, na praça Ary Coelho, na área central da cidade de Campo Grande/MS.

Para o superintendente regional da CAIXA em Mato Grosso do Sul, Evandro Narciso de Lima, a campanha oferece ao cliente a oportunidade de se organizar e de restabelecer sua capacidade financeira. “A intenção é manter o cliente ativo e rentável, consumindo outros produtos e serviços oferecidos pela Caixa como conta corrente, poupança, aplicações financeiras, seguros e títulos de capitalização”, diz.

Além do Caminhão do Quita Fácil, os interessados em renegociar seus contratos em atraso têm à disposição o site www.negociardividas.caixa.gov.br, o telefone 0800 726 8068 (opção 8) e as agências da CAIXA, que também prestarão atendimento aos clientes alvos da campanha. Até 28 de dezembro os clientes podem procurar qualquer um desses meios de atendimento para negociar suas dívidas.