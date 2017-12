Caminhão cegonha pega fogo no Rodoanel Leste

Um caminhão cegonha com oito veículos pegou fogo na manhã desta quinta-feira, 14, no Rodoanel Leste, em São Paulo. O incêndio ocorreu por volta de 5h15, no sentido da via Dutra. Com o incêndio, apenas uma faixa ficou liberada para o tráfego. Os veículos que eram transportados pelo caminhão ficaram completamente destruídos. O Corpo de Bombeiros enviou quatro viaturas para controlar o incêndio, que acabou por volta das 6h30. As causas das chamas serão avaliadas e a ocorrência não houve vítimas.