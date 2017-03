Caminhão bate em ponto de ônibus, mata 3 e fere 2 em Nova Iguaçu

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas quando um caminhão desgovernado invadiu um ponto de ônibus em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, por volta das 14h deste domingo, 5. As vítimas não haviam sido identificadas até as 17h30. Segundo o Corpo de Bombeiros, morreram na hora uma mulher de aproximadamente 40 anos, um homem que aparentava ter 30 anos e uma menina de cerca de 7 anos.

Marcus Vinicius Pires, de 31 anos, também atingido pelo caminhão, foi encaminhado para o Hospital-Geral de Nova Iguaçu, e segundo os bombeiros seu estado é grave. Outra vítima, não identificada pelos bombeiros, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Nova Iguaçu. Até as 17h30 não havia informações sobre seu estado de saúde nem para onde essa pessoa foi encaminhada.

Todas as vítimas aguardavam a passagem de ônibus em um ponto na Rua Zumbi dos Palmares, no Parque Estoril, quando foram atingidas. O motorista do caminhão, que transportava gelo, não se feriu. A Polícia Civil investiga o caso, mas ainda não soube informar por que o veículo ficou desgovernado.

