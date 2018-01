Caminhão atinge passarela na Avenida Brasil, no Rio; trânsito fica interrompido

Os bombeiros dos quartéis de Irajá e Parada de Lucas foram deslocados para o local do acidente, porque um dos ocupantes do caminhão estaria ferido - Foto: José Lucena / Futura Press

Uma passarela metálica de pedestres caiu hoje, às 14h20, na Avenida Brasil, altura de Cordovil, zona norte do Rio de Janeiro, sobre a carroceria de um caminhão, interditando a via expressa nos dois sentidos.

A melhor opção para os motoristas é seguir pela Linha Vermelha. O acidente teria sido provocado porque a caçamba do caminhão estaria levantada e, com o choque, acabou derrubando parte da passarela.

O Centro de Operações da prefeitura do Rio informou que o município do Rio entrou em Estágio de Atenção por conta da queda da passarela, o que prejudica a mobilidade da cidade. Os bombeiros dos quartéis de Irajá e Parada de Lucas foram deslocados para o local do acidente, porque um dos ocupantes do caminhão estaria ferido.

Trânsito fica congestionado

A Avenida Brasil é a principal ligação da zona portuária com a zona oeste, atravessando toda a zona norte da cidade. Tem 54 quilômetros de extensão e o acidente já provoca um grande congestionamento no tráfego neste momento.

O Centro de Operações da prefeitura disse, ainda, que em outro ponto da cidade, na Linha Amarela, há interdições intermitentes no trecho da Cidade de Deus, perto da Rua Edgard Werneck, em Jacarepaguá, devido a uma ocorrência policial. A opção entre Barra da Tijuca e Jacarepaguá é a Estrada dos Bandeirantes.