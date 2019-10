Caminhada Rumos estará na Capital para tiras dúvidas a respeito de edital para cultura

O evento acontece no Grupo CASA - Foto: Divulgação/Assessoria

Com o lançamento do edital 2019-2020 do programa Rumos Itaú Cultural, ocorrem nas 26 capitais do país e no Distrito Federal a Caminhada Rumos, ação que visa promover o encontro entre representantes do Itaú Cultural e o público para sanar todas as dúvidas possíveis sobre a inscrição, o processo seletivo e o acompanhamento de projetos selecionados. Em 4 de outubro, às 19h, é a vez de Campo Grande receber a iniciativa.

A cada edição, conversam com o público membros da comissão de seleção do Rumos. O evento acontece no Grupo CASA – Coletivo de Artistas. As inscrições para o Rumos 2019-2020 ficam abertas do dia 3 de setembro até o dia 18 de outubro de 2019 (23h59) – horário de Brasília. Os relatos sobre os encontros, a agenda dos próximos e o histórico de todos os selecionados podem ser acessados no site do Itaú Cultural.

Serviço:

Grupo CASA – Coletivo de Artistas – 100 lugares (sujeito à lotação do espaço)

Travessa Tabelião Nelson Pereira Seba 8 – Chácara Cachoeira

Entrada gratuita

Para mais informações: 67 3326 0222