Entidades de Campo Grande ligadas à segurança pública, como a Adepol (Associação dos Delegados de Polícia) e a Aspra (Associação de Praças da Polícia Militar e Bombeiros Militares) realizam no próximo sábado (25), a 1ª Corrida e Caminhada "Ninguém Segura essa Mulher". As inscrições podem ser feitas até amanhã (24).

O evento faz alusão ao Dia Internacional da Mulher e será aberto para a população em geral. O percurso será de 5 KM, com largada prevista para as 17h, na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas.

Mais informações podem ser obtidas pelo site www.centraldacorrida.com.br.

