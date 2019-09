Caminhada e prestação de serviços celebram o Dia Nacional do Idoso em Campo Grande

A 1ª Caminhada Feliz Rumo à Dignidade – ‘A Dignidade Não Envelhece’ realizada na manhã deste sábado (28) na Praça Ary Coelho em Campo Grande, celebrou o Dia Nacional do Idoso com diversas atividades e prestação de serviços voltados para a terceira idade.

Promovida pelo Fórum Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (FPDDPI), a caminhada tem a intenção de mostrar e alertar a sociedade para cuidar, acolher e proteger as pessoas idosas, respeitando suas limitações, bem como fazer valer seus seus direitos. “A caminhada mostra para sociedade que os idosos estão vivos e conhecem seus direitos, por isso ir para rua comemorar o Dia Nacional do Idoso não deixa de ser um protesto, já que muitos dos direitos que estão no estatuto do idoso, são desrespeitados diariamente”, enfatizou Nelson Alfonso, presidente do FPDDPI.

Durante o evento foram disponibilizados serviços de orientação e entrada na aposentadoria; renegociação de dívidas e cadastro para tarifa social de energia; aferimento de glicemia e pressão arterial, serviços de enfermagem e fisioterapia, acupuntura auricular; oficinas de customização de roupas, massoterapia e aulão de dança.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio do Procon Municipal, apoiou a iniciativa e esteve presente no evento realizando atendimento e renegociação de dívidas. O prefeito Marquinhos Trad destacou a importância do projeto ressaltando que Campo Grande é a única Capital do país a instituir por lei, uma caminhada que chama a atenção da sociedade para valorizar a terceira idade. “É preciso lembrar a sociedade do valor daqueles que um dia nos cuidaram e carregaram no colo. A bíblia diz no Salmo 71:18 o seguinte: ‘Agora que estou velho e de cabelos brancos, não me desampares’. Essa primeira caminhada é um alerta principalmente aos jovens, para cada vez mais nos conscientizarmos que um dia seremos nós, e nós não queremos ser desamparados”, alertou Marquinhos Trad.

A primeira Caminhada Feliz Rumo à Dignidade também deu suporte à segunda Caminhada pela Prevenção ao Suicídio, e juntas celebraram a vida com atrações culturais, palestras e ações sociais.

Os eventos tiveram a participação e apoio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), Defensoria Pública de MS, Energisa, Detran, INSS, Cruz Vermelha, Sesc, Grupo Escoteiro Messiânico, Banda Marcial do Instituto Mirim, Comitê de Prevenção ao Suicídio, Grupo Amor Vida e Abraz (Associação Brasileira de Alzheimer).