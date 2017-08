“Caminhada do Servidor” chega à sétima edição neste sábado, 26

Com o objetivo de estimular a integração entre os funcionários públicos estaduais e incentivar a prática de exercícios físicos, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização realiza neste fim de semana mais uma edição da tradicional “Caminhada do Servidor”.

O secretário Carlos Alberto de Assis explica que a ação também tem a intenção de destacar a Campanha “Agosto Lilás” para o combate à violência contra a mulher.

A concentração será neste sábado, dia 26 de agosto, data em que se comemora do aniversário de Campo Grande, no Parque dos Poderes, em frente a governadoria, conforme lembra o secretário.

No local haverá distribuição de camisetas, aulão com professores de educação física parceiros, distribuição de mudas de árvores frutíferas, além de brinquedos para a diversão do público infantil. Vale lembrar que não é necessário fazer inscrição.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

