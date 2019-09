Caminhada da Prevenção ao Suicídio acontece neste sábado com saída da Praça Ary Coelho

Concetração será na Praça Ary Coelho - Arquivo

Em vigor desde a última terça-feira (24), quando foi publicada no Diogrande (Diário Oficial), a Lei n. 6.283, que institui em Campo Grande, a “Marcha da Prevenção ao Suicídio” e dá outras providências do vereador Dr. Lívio, é responsável pela 2ª Caminhada pela Prevenção ao Suicídio de Campo Grande-MS, que acontece amanhã, sábado (28), com o tema: compartilhe sua dor. A concentração é às 8h, na Praça Ary Coelho.

“Ela vem conclamar, trazer atenção e luz para pessoas como as que estão nas mídias sociais, passando e postando momentos com carinhas felizes, mas que tem sua dor ainda oculta e muitas vezes desconhecida e ignorada pelos seus familiares, pelos seus amigos mais próximos. Então, todos nós estamos convidados a participar da Caminhada de Prevenção ao Suicídio”, alertou Lívio.

Lívio lembrou que no momento de dor, de sofrimento, de mais necessidade é quando damos valor a importância que temos e a importância que as pessoas têm na nossa vida. “Estamos deixamos passar alguns amigos, alguns familiares que estão sofrendo com esta situação e esta dor é muito maior que uma dor física especificamente e, às vezes, a gente perde a oportunidade de declarar, de abraçar, de demonstrar o afeto, de demonstra o amor por parentes e amigos que estão ali próximos a nós”, relatou e revelou que já sofreu desta forma:

“Eu particularmente já sofri com depressão, por exemplo, e ainda tive algumas crises este ano... A gente sempre tem dificuldade de expor estes momentos. É muito difícil! Ainda mais pessoas com contato público porque parece que temos que sempre ser uma fortaleza e passar isso adiante, mas não! A gente entendeu que demonstrar a fragilidade, demonstrar sofrimento, demonstrar humildade, demonstrar a nossa humanidade nos ajuda muito a superar e é um ato de coragem também para que a gente possa acolher este sentimento que não é um sentimento bom, mas faz parte da nossa formação e da nossa superação”.

A marcha é dedicada à conscientização do combate ao suicídio, a ser comemorada no último sábado do mês de setembro. Serão realizadas anualmente, durante a data atividades e mobilizações com o objetivo de sensibilizar órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedades civis organizadas, quanto à importância da vida. Poderão ser desenvolvidas atividades de modo integrado com os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, sociedades civis, entre outras. A marcha tem intuito educativo de conscientização e não gerará despesas ao município, sendo realizada por meio de parcerias e o dia que trata esta Lei passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município de Campo Grande-MS.

Lívio acredita que é preciso agir depressa. “A tentativa de suicídio é a expressão de um processo de crise, que se desenvolve de forma gradual, portanto, intervir precoce e adequadamente na situação, envolvendo a pessoa e seu conjunto de revelações, é uma estratégia de prevenção ao suicídio. Nossa resposta não pode ser o silêncio”, pontuou.

Suicídio

Até o próximo ano, a depressão será a doença mais incapacitante do mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). A entidade aponta que 300 milhões de pessoas sofrem da enfermidade que é causa de cerca de 800 mil suicídios por ano. É a segunda causa de morte de jovens de 15 a 29 anos no mundo e aumentou em 24% o óbito desta faixa-etária em conseqüência da depressão no Brasil. No país, acontece um suicídio a cada 45 minutos.

Só em Campo Grande até março foram registradas 254 tentativas de suicídio de acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) que aponta casos envolvendo 91 adolescentes em 2018. Até 2017, a Capital tinha uma média de 65 tentativas de suicídio por mês. Estes dados são do Núcleo de Prevenção às Violências e Acidentes e Promoção à Saúde (NPV).