Caminhada abre programação do Outubro Rosa em Campo Grande

O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil / Ilustração

No dia 1° de outubro, a partir das 8 horas, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande (RFCCCG) promove em parceria com a Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), a 1ª Caminhada Outubro Rosa, voltada à conscientização da população sobre a importância do diagnóstico e prevenção do câncer de mama.

Serão distribuídas camisetas para as advogadas, apenas na sexta-feira (29). As interessadas devem procurar a Secretaria de Comissões da OAB/MS.

Será a primeira atividade do movimento popular conhecido como Outubro Rosa, comemorado internacionalmente neste mês. O objetivo dos eventos deste próximo mês será estimular as mulheres a realizarem os exames periodicamente visando a detecção precoce, num estímulo de autocuidado e à valorização da vida.

Para participar basta doar um quilo de alimento não perecível, que será doado a Rede Feminina de Combate ao Câncer. A concentração para o início da caminhada será no lago do Parque das Nações Indígenas às 8 horas neste domingo (1°).

Na Concha Acústica, as voluntárias e colaboradoras do Hospital do Câncer de Campo Grande Alfredo Abraão (HCAA) se reunirão em corrente pela vida fazendo a distribuição de materiais informativos com alertas sobre a importância da prevenção.

Sobre o Câncer de Mama

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, respondendo por 28% dos casos novos a cada ano. Existem vários tipo de câncer de mama. Alguns evoluem de forma rápida, outros não. Relativamente raro antes dos 35 anos, a incidência cresce progressivamente após esta idade, especialmente depois dos 50 anos.

Ele também acomete os homens, porém é raro, apresentando apenas 1% do total de casos da doença. Estimativa 2016/2017 aponta 57.960 casos novos de câncer de mama no Brasil, sendo 820 em Mato Grosso do Sul. Vale ressaltar que quando detectado no início há grandes chances de cura.

