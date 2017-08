Camilla Nascimento assume o Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande

Camilla Nascimento de Oliveira assumiu nesta quinta-feira (17) a diretoria do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG). Ela ocupa a vaga deixada por Lauro Sérgio Davi, que se afastou da função a pedido, por motivos pessoais.

Camila Nascimento é formada em odontologia e possui em seu currículo uma extensa lista de contribuição na área da saúde pública. A nova diretora já foi secretária municipal de Saúde em cidade do interior do Estado; membro da comissão de auditoria, avaliação e controle em Saúde Pública e também esteve à frente da Fundação Hospitalar (Hospital Municipal) de São Gabriel do Oeste, atuando como diretora-presidente.

Casada e mãe de três filhos, a nova titular do IMPCG espera contribuir com o fortalecimento do instituto. “Aceitei esse novo desafio pensando na melhoria do Instituto Municipal de Previdência, não esquecendo nunca que ao encarar uma missão com seriedade e perseverança será possível transformar a realidade da entidade e criar grandes oportunidades, focada, principalmente, nos servidores públicos da nossa Capital”, assegura Camilla.

