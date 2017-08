Camerata de Cordas da UFMS faz apresentação no Glauce Rocha pelo Movimento Concerto

O Teatro Glauce Rocha recebe na próxima terça-feira (29/8), a partir das 19h30, uma apresentação da Camerata de Cordas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) como parte do Projeto Movimento Concerto. A apresentação terá regência da musicista Ana Lúcia Gaborim, professora do Curso de Música da UFMS, e orientação técnico-pedagógica dos músicos Edison Verbisck (violino) e William Teixeira (violoncelo), também docentes da Universidade. A entrada é gratuita e a retirada dos ingressos pode ser realizada uma hora antes do evento no próprio Teatro ou em horário comercial na Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esportes (Proece). Mais informações no telefone: 3345-7237.

A Camerata de Cordas da UFMS foi criada em 2009 pela professora Ellen Serpe e é formada por docentes, alunos e egressos do curso de Música da Instituição e por músicos da comunidade. Como projeto de extensão universitária, o grupo tem proporcionado à população sul-mato-grossense a apreciação gratuita de obras do repertório erudito. Além de participar de eventos da UFMS, a Camerata de Cordas também desenvolve parcerias com projetos de instituições públicas, como o Festival Encontro Com a Música Clássica, da Fundação Municipal de Cultura (FUNDAC), a Orquestra Sinfônica Municipal, o Projeto Bombeirarte, do Corpo de Bombeiros, e o Projeto Artes e Cores, da Prefeitura Municipal de Campo Grande. O grupo ainda tem se apresentado em diferentes espaços de Campo Grande, como teatros, shoppings e igrejas.

A apresentação da Camerata de Cordas da UFMS faz parte da temporada 2017 do Movimento Concerto. O projeto visa objetivo fomentar a música erudita no Estado e difundir a produção artística interna da UFMS, por meio de concertos de artistas locais e também de outros estados. O projeto também integra o Programa Mais Cultura na UFMS, que procura estimular o interesse dos acadêmicos, professores e demais funcionários pelas manifestações artísticas. Até dezembro, o Movimento Concerto terá outros sete concertos gratuitos no Teatro Glauce Rocha.

